В Азербайджане водитель легкового автомобиля погиб, врезавшись в грузовик КамАЗ

БАКУ /Trend/ - В Агдаше произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом.

Как сообщает в пятницу Trend, авария произошла на территории Агдашского района, на 261-м километре автомобильной дороги Баку-Газах-Государственная граница с Грузией.

В ночное время, VAZ 2107, за рулем которого находился житель Баку Вугар Насибов Мухаммедоглу, врезался сзади в грузовой автомобиль КамАЗ, управляемый жителем Самухского района Гейдаром Зейналовым Аладдиноглу. В результате столкновения Насибов погиб на месте. По данному факту ведется расследование.

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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