Тяжелое ДТП в Азербайджане, есть погибшие

6 мая 2019 19:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На территории села Алар Джалилабадского района Азербайджана произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство внутренних дел, пятого мая около пяти часов вчера на указанной территории перевернулся автомобиль марки Hyundai Tucson, за рулем которого находился житель города Джалилабад Мамед Мамедов.

Водитель и пассажир Фараджага Фараджов скончались на месте от полученных травм.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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