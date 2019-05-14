Град нанес ущерб 87 населенным пунктам Азербайджана

14 мая 2019 11:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Град, выпавший вчера в Хачмазском районе, нанес ущерб посевным площадям, повредил крыши домов, сообщили во вторник Trend в ИВ района.

Согласно информации, град нанес ущерб 87 населенным пунктам – городу Хачмаз, пос. Арзу и многим селам.

Напомним, что вчера днем в северных районах Азербайджана выпал град, который длился в течение пяти минут. Размеры градин варьировали от 5 до 20 миллиметров.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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