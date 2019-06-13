Вертолет МЧС тушит пожар в Гобустане

БАКУ /Trend/ - На «горячую линию» 112 МЧС поступила информация о том, что вблизи поселка Гобустан в Гарадагском районе Баку горит горная местность, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МЧС.

К тушению пожара привлечены подразделения противопожарной охраны и вертолет авиаотряда МЧС.

По предварительной информации, на территории в два гектара горит сухая трава.

Меры по тушению пожара продолжаются.

Общественность будет дополнительно проинформирована о произошедшем.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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