Вертолет МЧС тушит пожар в Гобустане

13 июня 2019 14:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На «горячую линию» 112 МЧС поступила информация о том, что вблизи поселка Гобустан в Гарадагском районе Баку горит горная местность, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МЧС.

К тушению пожара привлечены подразделения противопожарной охраны и вертолет авиаотряда МЧС.

По предварительной информации, на территории в два гектара горит сухая трава.

Меры по тушению пожара продолжаются.

Общественность будет дополнительно проинформирована о произошедшем.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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