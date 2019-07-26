В Азербайджане во время происшествий стихийного и техногенного характера спасены более 40 человек

26 июля 2019 09:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в течение первого полугодия 2019 года произошло 7141 происшествие стихийного и техногенного характера, что по сравнению с первым полугодием 2018 года больше на пять процентов, или на 327 происшествий, сообщает Trend.

В результате происшествий стихийного характера 49 человек погибли, 178 человек пострадали. Спасателям МЧС удалось спасти 43 и эвакуировать 874 человека.

За первое полугодие 2019 года в стране в результате происшествий техногенного характера погибли два человека. Спасатели эвакуировали 133 человека.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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