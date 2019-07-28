В Азербайджане пресечена попытка контрабанды из Ирана наркотиков в крупном объеме (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пресечена попытка контрабанды из Ирана наркотических средств в крупном объеме, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Пограничный наряд на служебной территории пограничной заставы вблизи села Ахмедалылар Физулинского района обнаружил и предотвратил действие вооруженных лиц, направлявшихся из Ирана в Азербайджан.

Нарушители границы не подчинились законным требования наряда и применили оружие в отношении пограничного наряда.

В результате перестрелки был ранен в плечо член пограничного наряда. Пограничник был немедленно эвакуирован в военный госпиталь и прооперирован. В настоящее время его состояние удовлетворительное.

Нарушители, не сумевшие провести наркотики через государственную границу, бежали. В результате розыскных мероприятий, проведенных на территории, в свертке общим весом в 5 килограмм 530 грамм были обнаружены 2 килограмма 70 граммов марихуаны, 2 килограмма 180 грамм кокоса, 885 грамм героина, 215 граммов опиума.

В связи с происшествием на участок были командированы руководящие должностные лица Госпогранслужбы. Проведена встреча с пограничным представителем Ирана, совместно осмотрено место происшествия, представлены обнаруженные наркотические средства и другие предметы и потребовано привлечь нарушителей к уголовной ответственности.

По факту возбуждено уголовное дело.

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