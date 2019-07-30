Сотрудники дорожной полиции оказали помощь пожилому человеку в Гарадаге (ВИДЕО)

На территории Гарадагского района Баку патрульные-полицейские доставили в больницу пожилого человека с которым случился тепловой удар.

Как сообщили во вторник Trend из Гарадагского РУП, при попытке перейти дорогу, состояние мужчины преклонных лет резко ухудшилось, и он упал прямо на проезжей части.

К месту происшествия вскоре прибыл автомобиль ДПС отдела государственной дорожной полиции Гарадагского района. Полицейские незамедлительно доставили пострадавшего в больницу.

(Автор: Эльчин Мехтиев.Текст: Турал Гараджаев. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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