МЧС обнародовало информацию о пожаре в Губе

БАКУ /Trend/ - На горячую телефонную линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступило сообщение о возгорании сухой травы и зарослей вблизи села Идрсили Губинского района.

Как сообщили Trend из МЧС, на месте происшествия были задействованы соответствующие силы Государственной противопожарной службы. В настоящее время продолжаются противопожарные работы.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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