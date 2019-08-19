МЧС обнародовало информацию о пожаре в Губе

19 августа 2019 12:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На горячую телефонную линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступило сообщение о возгорании сухой травы и зарослей вблизи села Идрсили Губинского района.

Как сообщили Trend из МЧС, на месте происшествия были задействованы соответствующие силы Государственной противопожарной службы. В настоящее время продолжаются противопожарные работы.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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