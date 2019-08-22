Пожар на рынке древесины охватил 1500 квадратных метров - замминистра

22 августа 2019 18:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Пожар, случившийся на рынке древесины в Баку, охватил территорию площадью приблизительно 1500 квадратных метров.

Об этом на месте происшествия сказал журналистам заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзоев, передает в четверг Trend.

"Пожар полностью под контролем, его тушение продолжается. Привлечено более 25 единиц техники, свыше 300 человек живой силы. В настоящее время расследуется причина возникновения пожара", - сказал замминистра.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов. )

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