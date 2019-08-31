В Сумгайыте из-за пожара эвакуировали жильцов дома

31 августа 2019 11:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Сумгайыте в двухкомнатной квартире общей площадью 50 кв. метров в пятиэтажном доме произошел пожар, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МЧС.

В результате сгорели 20 кв. метров помещения. Остальная часть была защищена от огня, пожар потушен.

Пожарные эвакуировали во время происшествия 10 жильцов здания.

Соответствующие структуры проводят расследование в связи с пожаром.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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