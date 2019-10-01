В пяти селах Лерикского района нет газа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пяти селах Лерикского района 455 абонентов остались без газа, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ПО Азеригаз.

Газоснабжение было приостановлено в связи с тем, что вчера в 23:10 техникой была повреждена газовая линия диаметром 108 миллиметров, проходящая через территорию села Ашагы Анбурдере, в результате чего была выведена из строя задвижка линии.

Сегодня начались ремонтные работы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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