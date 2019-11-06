В ДТП в Гёкчае пострадали 4 человека - Минздрав

БАКУ/Trend/ - В центре Гекчайского района столкнулись грузовой автомобиль "Qazel" и легковушка "VAZ-2106". В результате произошедшего ДТП пострадали четыре человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.

С различными степенями телесных повреждений в Гёкчайскую центральную районную больницу были доставлены четыре человека. После оказания необходимой медицинской, помощи трое из них были отпущены на амбулаторное лечение, четвертый пассажир, с переломами таза, носа и руки был помещен в травматологическое отделение. Врачи расценивают его состояние как средне-тяжелое.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)

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