МВД Азербайджана и SOCAR прокомментировали информацию по поводу видеоролика о сливе нефти в море

БАКУ /Trend/ - В связи с распространенным в социальных сетях видеороликом об утечке нефти на Нефтяных камнях ПО "Азнефть" при участии сотрудников Управления полиции на водном транспорте МВД провело совместное расследование.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на совместную информацию МВД и SOCAR, в ходе расследования были установлены лица, сливающие в море нефть и разместившие снятое видео в социальной сети.

В ходе предварительного допроса они признали свою вину. В отношении сотрудников, которые нанесли вред окружающей среде путем слива нефти в море, SOCAR примет надлежащие административные меры.

В настоящее время в Управлении полиции на морском транспорте ведется идет расследование по этому инциденту.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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