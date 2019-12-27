МВД Азербайджана и SOCAR прокомментировали информацию по поводу видеоролика о сливе нефти в море

27 декабря 2019 18:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с распространенным в социальных сетях видеороликом об утечке нефти на Нефтяных камнях ПО "Азнефть" при участии сотрудников Управления полиции на водном транспорте МВД провело совместное расследование.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на совместную информацию МВД и SOCAR, в ходе расследования были установлены лица, сливающие в море нефть и разместившие снятое видео в социальной сети.

В ходе предварительного допроса они признали свою вину. В отношении сотрудников, которые нанесли вред окружающей среде путем слива нефти в море, SOCAR примет надлежащие административные меры.

В настоящее время в Управлении полиции на морском транспорте ведется идет расследование по этому инциденту.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Назначен новый гендиректор ПО «Азнефть»
Энергетика 12:19
Компания SOCAR о результатах деятельности в текущем году в рамках проекта «Карабах»
Энергетика 09:59
SOCAR огласила основные планы на 2020 год
Энергетика 26 декабря 14:04
В Грузии обнародованы прогнозы по импорту газа в 2020 году
Энергетика 26 декабря 13:12
SOCAR о результатах проекта модернизации НПЗ им. Гейдара Алиева в уходящем году
Энергетика 26 декабря 10:03
SOCAR о реализации проектов по модернизации в уходящем году
Энергетика 25 декабря 10:20
Лента новостей
Центробанк Узбекистана вводит основную ставку рефинансирования и процентный коридор
Финансы 19:12
Валовой внешний долг Грузии превысил $17 млрд
Финансы 19:08
Чистый МИП Грузии вырос более чем на $570 млн
Финансы 18:59
Промышленное предприятие в Азербайджане расширит ассортимент строительной арматуры
Бизнес 18:31
Казахстанская нефтегазовая компания закупит насосы
Тендеры 18:23
Шахдагский туристический центр закупит страховку для клиентов
Тендеры 18:21
Самира Мусаева: Изменения в Налоговом кодексе направлены на облегчение налоговой нагрузки
Финансы 18:20
Турция увеличила экспорт электротоваров в Таджикистан более чем на 30% – министерство
Турция 18:19
В поселке Рамана строится канализационная сеть протяженностью 14 км (ФОТО)
Экономика 18:13