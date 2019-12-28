МВД и Генпрокуратура опровергли слухи о покушении на Огтая Гюльалыева

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура и министерство внутренних дел Азербайджана опровергли информацию о том, что якобы правозащитник Огтай Гюльалыев был сбит автомобилем преднамеренно.

Как передает в субботу Trend, в совместном сообщении говорится, что в следственном отделе Насиминского РУП продолжаются следственные меры по уголовному делу, возбужденному по факту ДТП, в результате которого 29 октября 2019 года на пересечении улиц 28 Мая и Пушкина Насиминского района был сбит автомобилем житель города Баку Огтай Гюлалыев.

"По причине того, что в ходе следственно-оперативных мер было установлено, что в 17:22 29 октября 2019 года Кянан Абдуллаев, работающий водителем такси в компании "А такси" под позывным номером "9933", на управляемом им автомобиле марки Hyundai Accent сбил по неосторожности переходившего дорогу на пересечении улиц 28 Мая и Пушкина Насиминского района Гюльалыева, нанеся последнему тяжелые телесные повреждения, Абдуллаев был задержан в качестве подозреваемого по статье 263.1.1 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего) УК Азербайджана и в его отношении была избрана мера пресечения - подписка о невыезде", - говорится в сообщении.

По сообщению источника, пресс-служба МВД немедленно после происшествия предоставила СМИ запись с камер наблюдения службы Təhlükəsiz Şəhər, Главное управление полиции города Баку подробно проинформировало общественность о происшествии 30 октября, затем пресс-службы МВД и Генпрокураты распространили подробную информацию о непреднамеренном совершении деяния, на основании предварительных результатов следствия. Несмотря на все это в некоторых СМИ и социальных сетях была распространена информация, очевидно направленная на введение в заблуждение населения, о якобы умышленном характере происшествия.

По причине того, что эта информация не была подтверждена в ходе проведенного следствия, она категорически опровергается, говорится в совместном сообщении МВД и Генпрокуратуры.

"В ходе следствия было установлено, что Гюльалыев живет далеко от места происшествия - на территории Хатаинского района и пришел туда для того, чтобы встретиться с известным следствию знакомым, то есть потерпевший не пользовался этим маршрутом ежедневно или регулярно. Также было установлено, что Абдуллаев, начиная с сентября ежедневно ездил в этом направлении, чтобы забрать ребенка своего соседа с подготовительных курсов на улице Низами в 17:30.

Помимо этого, траектории передвижений Абдуллаева и Гюльалыева в течение двух часов до происшествия, маршрут, по которому водитель Абдуллаев доставил Гюльалыева в Клинический медицинский Центр № 1 были точно установлены посредством камер видеонаблюдения службы Təhlükəsiz Şəhər, а также по параметрам мобильной связи телефонов, которыми они пользовались. Как видно из полученной информации, до происшествия они двигались в разных направлениях, их траектории не пересекались никоим образом, также не было установлено никаких фактов слежки за потерпевшим со стороны водителя Гюльалыева. Согласно информации Бакинского транспортного агентства, учитывая заторы и пробки в это время суток, Абдуллаев по оптимальному маршруту доставил пострадавшего в Клинический медицинский Центр № 1 в 18:16.", - говорится в совместном сообщении пресс-служб двух правоохранительных ведомств.

"В ходе следствия оперативным путем была собрана необходимая информация о личности, связях, семейном положении Абдуллаева. Было установлено, что он родился в 1984 году в Мингячевире, приехал Баку в 2009 году, чтобы устроиться на работу. С июня 2019 года начал работать водителем такси в Баку. Женат, имеет одного ребенка. Ранее не судим.

В ходе следствия соответствующих госструктур в связи с образом жизни Абдуллаева не было установлено никаких подозрительных фактов. Также было установлено, что он ранее не был знаком с пострадавшим Гюльалыевым, не имеет к нему личной неприязни. Таким образом, следствием не была подтверждена информация о слежке, преследовании и давлении на последнего, в частности предположение о том, что якобы местонахождение Гюльалыева сообщалось третьим лицом водителю посредством мобильной связи или интернета.

Следственные меры по этим и другим случаям, в частности по части установления соответствия оказанной пострадавшему медицинской помощи требованиям законодательства продолжаются.

После полного, всестороннего и объективного следствия виновный будет привлечен к юридической ответственности", - говорится в совместном сообщении МВД и Генпрокуратуры.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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