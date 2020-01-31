Компания " Improtex motors" представила новый Rolls-Royce Cullinan Black Badge (ФОТО)

Компания Improtex Motors 30 Января официально представила в Азербайджане новый Cullinan Black Badge – самую смелую версию Black Badge в истории. Генеральный Директор компании «Improtex Motors» Байрам Ягубов, прокомментировал: «Cullinan самый роскошный внедорожник в мире и он хорошо принят в Азербайджане. «Cullinan Black Badge объединяет безупречную родословную Cullinan и смелый характер Black Badge. Он представляет собой идеальное сочетание притягательной таинственности и абсолютной роскоши, открывая своему владельцу бесконечные возможности передвижения». Безграничные возможности Rolls-Royce Cullinan символично отражены в знаке бесконечности, появившемся в различных элементах отделки. Впервые этот знак был нанесен на знаменитый гидроплан Blue Bird K3 сэра Малькольма Кэмпбела (Sir Malcolm Campbell), оснащенный двигателем Rolls-Royce.

Клиентам доступна палитра из более 44 000 готовых оттенков краски экстерьера, а если этого недостаточно – команда Rolls-Royce разработает новый цвет эксклюзивно для заказчика. Но большинство покупателей Black Badge предпочитают заказывать автомобили в фирменном глубоком черном оттенке, созданном специально для этой серии. Каждый из многочисленных слоев краски и лака проходит 10 этапов полировки вручную: это самый сложный процесс однотонной окраски кузова в автомобильной промышленности. Глубокий, насыщенный черный цвет Cullinan Black Badge – идеальный холст для контрастной линии.

Перевоплощение модели заметно и благодаря другим темным элементам. Хромированная статуэтка «Дух экстаза» покрыта черным глянцем, а монограмма «RR» стала серебристой на черном фоне. Окантовка решетки радиатора, ручка двери багажника, нижние воздухозаборники и выхлопные трубы покрыты черным хромом. Вертикальные секторы решетки радиатора остались неизменными и сохранили свой глянцевый оттенок, контрастируя с черным кузовом.

Смелый, дерзкий характер модели придают новые 22-дюймовые легкосплавные диски, доступные эксклюзивно для Cullinan Black Badge. В люксовом внедорожнике впервые появились цветные тормозные суппорты. Красная краска была для них специально разработана: с одной стороны, она должна выдерживать экстремально высокие температуры, с другой стороны, иметь глянцевую структуру и гармонично вписываться в общий образ Black Badge.

Знаковая особенность Black Badge – совершенно новая отделка шпона углепластиком с алюминиевым волокном, вдохновленная урбанистическими трендами в архитектуре. Поверхность представляет собой узор из повторяющихся геометрических форм с трехмерным эффектом. Каждый лист технического волокна покрывают шестью

слоями лака, после чего оставляют на 72 часа для высыхания, а затем полируют вручную до зеркального блеска. На этот процесс уходит 21 день, а завершается он только после того, как мастер удостоверится, что каждый из 23 элементов идентичен и сочетается друг с другом. Специально для Cullinan Black Badge мастера Rolls-Royce создали новый смелый оттенок кожи Forge Yellow, который отныне войдет в коллекцию марки. Финальный штрих – знак бесконечности, вышитый на заднем сиденье автомобиля. Символ также украшает циферблат часов в передней панели и декоративные накладки на пороги, напоминая о безграничных возможностях клиентов Rolls-Royce.

Black Badge – это гораздо больше, чем впечатляющий дизайн. При создании автомобиля такого класса необходимо, чтобы визуальная эстетика отражала динамические характеристики. Потребовалось три года испытаний, чтобы убедиться: автомобиль будет отвечать высоким ожиданиям самых требовательных клиентов в мире.

Как и все модели семейства Black Badge, «темная» версия Rolls-Royce Cullinan отличается измененными динамическими показателями. Одно нажатие кнопки «Low» - и на свободу выпускается бунтарный характер темного двойника Cullinan. Новая звуковая система выхлопа раскрывает весь потенциал 6,75-литрового двигателя V12 с двойным турбонаддувом, придавая ему глубокий бас. Увеличенная до 600 л.с. мощность двигателя (+29 л.с.) в паре с максимальным крутящим моментом в 900 Нм (+50 Нм) придают автомобилю больше динамики. С места до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,9 сек.

В рамках презентации директор по корпоративным коммуникациям в Европе (Восток) и Центральной Азии г-н Фрэнк Тиманн подтвердил, что показатели продаж в Азербайджане в 2019 году достигли нового максимума, отметив рекорд продаж Rolls-Royce Motor Cars Baku.

Г-н Фрэнк Тиманн подчеркнул: «Будьте уверены, что мы не будем гоняться за объемом и останемся драгоценной маленькой каплей в большом автомобильном океане: это наше понимание истинной роскоши и того, что наши клиенты ожидают от каждого права».

Отметим, что год назад компания Rolls-Royce Motor Cars Baku была удостоена престижной награды «Global dealer of the Year», опередив 130 дилеров Rolls-Royce по всему миру

О компании Improtex Motors:

ООО “Improtex Motors” является дочерней компанией Холдинга “Improtex Group”. Компания “Improtex Motors” была учреждена в 1998 году и благодаря своей профессиональной деятельности смогла добиться доверия и уважения партнеров и клиентов. Компания “Improtex Motors” является официальным импортером автомобилей BMW, Rolls-Royce, MINI, мотоциклов BMW и японского бренда YAMAHA, достойно представляя на азербайджанском автомобильном рынке все новинки модельного ряда этих брендов. В настоящее время у компании есть 3 салона продаж, и 2 сервисных центра, оснащённых новейшим оборудованием, и полностью отвечающих корпоративным стандартам немецкого концерна.

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