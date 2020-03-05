На Каспии произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В Каспийском море пятого марта произошло землетрясение магнитудой 3,8.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Академии наук Азербайджана, подземные толчки зафиксированы в 16:19 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 62 километров.