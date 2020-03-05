На Каспии произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В Каспийском море пятого марта произошло землетрясение магнитудой 3,8.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Академии наук Азербайджана, подземные толчки зафиксированы в 16:19 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 62 километров.
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