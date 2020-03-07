Азербайджанский солдат погиб при исполнении служебных обязанностей

БАКУ /Trend/ - Рядовой срочной службы Гараев Эльтун Эльман оглу, при исполнении служебных обязанностей на погранично-боевом участке отдельной пограничной дивизии "Газах" близ села Даш Салахлы Газахского района, в 05:40 седьмого марта 2020 года получил огнестрельное ранение. Солдат был незамедлительно эвакуирован в диагностический центр Газахского района, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.

Об этом сообщили в субботу Trend в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

Начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев и другие руководящие лица находятся на месте происшествия.

В связи с инцидентом Погранвойска ГПС и Военная прокуратура проводит необходимые следственные мероприятия.