Азербайджанский солдат погиб при исполнении служебных обязанностей
БАКУ /Trend/ - Рядовой срочной службы Гараев Эльтун Эльман оглу, при исполнении служебных обязанностей на погранично-боевом участке отдельной пограничной дивизии "Газах" близ села Даш Салахлы Газахского района, в 05:40 седьмого марта 2020 года получил огнестрельное ранение. Солдат был незамедлительно эвакуирован в диагностический центр Газахского района, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.
Об этом сообщили в субботу Trend в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).
Начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев и другие руководящие лица находятся на месте происшествия.
В связи с инцидентом Погранвойска ГПС и Военная прокуратура проводит необходимые следственные мероприятия.
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