Горным обвалом накрыло дом в Лерике - Исполнительная власть (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром в селе Чаюрд Лерикского района дом накрыло валуном, обвалился склон горы.

Об этом в субботу сказал Trend заместитель главы ИВ Лерикского района Габиль Меликов.

По его словам, под развалинами дома, построенного в 2014 году на склоне горы, остались четыре члена семьи, живущей в этом доме.

"Второй этаж дома полностью разрушен. В результате происшествия скончался один человек, остальные члены семь спасены. Они получили незначительные повреждения", - сказал Меликов.

Он добавил, что дом не находился в оползневой зоне.

"Это первый такой случай в селе. До этого таких происшествий не было. Неподалеку находятся дома, построенные в 50-60-х годах прошлого столетия", - уточнил Габиль Меликов.

Пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова сообщила, что специалисты министерства командированы в район для проведения расследования и мониторинга.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)