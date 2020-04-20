В Азербайджане за нарушение карантина за сутки привлечены к административной ответственности 1874 водителя
БАКУ/Trend/ -- В Азербайджане с 00:00 19.04.2020 года по 00:00 20.04.2020 за нарушение особого карантинного режима, введенного для предотвращения распространения коронавирусной (COVID-19) инфекции, были привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных правонарушениях 1 874 участника дорожного движения.
Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции.
В целом с первого апреля по сегодняшний день к административной ответственности за нарушение особого карантинного режима в стране были привлечены 31 516 участников дорожного движения.
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В Азербайджане за нарушение карантина за сутки привлечены к административной ответственности 1874 водителя
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