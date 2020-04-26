В Азербайджане произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 00:24 по местному времени на территории Гаджигабульского района, в 31 километре к северу от станции Али-Байрамлы зарегистрировано землетрясение.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Магнитуда подземных толчков составила 3,8. Землетрясение не ощущалось.