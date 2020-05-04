Возбуждены уголовные дела в отношении шести должностных лиц в трех районах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Рассмотрены обращения, поступившие в районные прокуратуры от районных исполнительных властей о допущении противоправных действий некоторыми должностными лицами административно-территориальных представительств глав ИВ Сабирабадского, Агджабединского и Тертерского районов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Расследованиями было установлено, что представитель по административно-территориальному округу села Уладжалы ИВ Сабирабадского района Мехман Джафаров и представитель по административно-территориальному округу села Гурузма этого же района Игбал Алиев допустили негативные явления во время передачи продовольственных наборов, отправленных для неимущих семей Фондом Гейдара Алиева, раздав их близким родственникам и состоятельным лицам в селе, а также совершили служебный подлог, выдавая незаконные разрешения лицам, желающим свободно перемещаться в нарушение правил режима особого карантина.

Представитель по административно-территориальному округу села Периогуллар главы ИВ Агджабединского района Имран Гасанов, представитель по административно-территориальному округу села Аран Мазахир Амирахов и его заместитель Аллахверди Гусейнов, допустив служебный подлог, умышленно внесли в справки ложную информацию, создав условия для выезда из района отдельных лиц.

Кроме того, представитель по административно-территориальному округу села Мамырлы главы ИВ Тертерского района Шахид Мамедов допустил те же правонарушения, совершив служебный подлог в целях незаконной выдачи справок лицам для их свободного перемещения в условиях карантина.

Указанные лица были освобождены приказами глав ИВ районов от занимаемых должностей.

По собранным материалам в Сабирабадской, Агджабединской и Тертерской районной прокуратурах были возбуждены уголовные дела по ст. 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.

По этим делам продолжаются необходимые следственно-оперативные меры по установлению и привлечению к ответственности круга виновных лиц.

Генпрокуратура Азербайджана просит граждан сообщать о подобных противоправных действиях по номеру «961».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)