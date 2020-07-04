В Баку горит завод по производству красок (ФОТО/ВИДЕО)

Происшествия 4 июля 2020 20:57 (UTC+04:00)
В Баку горит завод по производству красок (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку вспыхнул пожар на предприятии по производству красок.

Как сообщает Trend, инцидент произошел на заводе "Собсан" в 7-м микрорайоне Бинагадинского района столицы. Сильный пожар охватил все предприятие.

Как сообщили Trend в МЧС, на место происшествия было привлечено несколько пожарных бригад. Принимаются меры по предотвращению пожара.

(Автор: Самир Али)

В Баку горит завод по производству красок (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку горит завод по производству красок (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку горит завод по производству красок (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку горит завод по производству красок (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку горит завод по производству красок (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку горит завод по производству красок (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку горит завод по производству красок (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку горит завод по производству красок (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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