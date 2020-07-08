Арестован художественный руководитель Госоркестра духовых инструментов - генпрокуратура Азербайджана (версия 2)

(Первая версия в 14:22)

БАКУ / Trend/ - Арестован художественный руководитель Государственного оркестра духовых инструментов Лютфи Гадиров, сообщает в среду Trend со ссылкой на генпрокуратуру Азербайджана.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией возбуждено уголовное дело по подозрению с тем, Лютфи Гадиров, работая в 2010-2020 годах художественным руководителем Азербайджанского государственного оркестра духовых инструментов, брал крупные взятки у подчиненных ему сотрудников за покровительство и пренебрежение своими служебными обязанностями в их пользу. Об этом свидетельствует собранная обширная доказательная база.

Следствием установлено, что Лютфи Гадиров, войдя в преступную связь с другими должностными работниками, личности которых устанавливаются следствием, использовал коррупционные схемы, соответствующие их совместным незаконным намерениям.