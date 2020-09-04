В Баку строительный кран упал на жилое здание (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку строительный кран упал на жилое здание.

Как передает в пятницу Trend, инцидент произошел на улице Гасана Алиева. По словам очевидцев происшествия, кран был задействован в строительстве здания.

В настоящее время к месту происшествия привлечены сотрудники МЧС.