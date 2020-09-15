В Баку произошел пожар в автобусе
БАКУ /Trend/ - Сегодня утром в 06:10 произошел пожар в автобусе № 88A с государственным номером 99JH038, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
В момент происшествия пассажирский салон был пуст, пострадавших нет.
Причины пожара выясняются.
Отметим, что пожар в автобусе, ставший вторым по счету за последние 15 дней, специалисты связывают с бесперебойной эксплуатацией автобусов BakuBus на протяжении более двух месяцев. В течение 72 дней, когда метро не работало, к пассажироперевозкам были привлечены все без исключения автобусы ООО BakuBus, что в свою очередь, по мнению экспертов, негативно отразилось на возможности проведения их текущего ремонта.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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