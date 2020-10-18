Поисково-спасательные работы в Гяндже завершены - МЧС

БАКУ /Trend/ - ВС Армении, продолжающие грубо нарушать гуманитарный режим прекращения огня, 17 октября около часа ночи вновь подвергли ракетному обстрелу Гянджу, в результате которого ракеты, попавшие в жилые дома, полностью их разрушили, под завалами остались люди, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на МЧС.

На место трагедии были стянуты соответствующие силы и техника МЧС.

По ситуации на сегодня, из под завалов извлечены 53 человека и тела 13 погибших.

По информации официальных структур, учитывая, что под завалами никого не осталось, поисково-спасательные работы завершены.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)