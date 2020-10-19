В результате обстрела ВС Армении нанесен ущерб жителям Тертера и Агджабеди, есть раненый

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении продолжают совершать преступления против мирного гражданского населения Азербайджана, грубо нарушая требования режима гуманитарного прекращения огня, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

В результате интенсивного обстрела Агджабединского района, совершенного сегодняшним утром вооруженными подразделениями ВС Армении из ракетных и тяжелых артиллерийских установок с различных направлений, в селах Юхары Гиямеддинли и Гараханлы в общей сложности повреждено более 25 жилых домов.

Кроме того, в результате интенсивного ракетного и артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Армении Тертерского района, житель села Алескерли - Салимов Нияз Гусейналы оглу (1962) получил различные телесные повреждения и был госпитализирован. Дому нанесен серьезный ущерб.

В настоящее время сотрудниками органов прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях оперативно-следственные действия.

(Текст: Кямаля Сеидова.)