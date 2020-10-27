В результате артобстрела Барды армянскими вооруженными силами серьезно пострадали 5 частных домов - МЧС (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Армения, грубо нарушая гуманитарный режим прекращения огня, продолжает обстреливать гражданские объекты.

Как сообщили во вторник Trend в МЧС Азербайджана, вооруженные силы Армении, обстреливая из тяжелой артиллерии и ракетных установок азербайджанские населенные пункты, гражданские объекты, в том числе частные и многоквартирные дома, хозяйства, продолжают вызывать на гражданских объектах разрушения и пожары.

В результате сегодняшнего обстрела ВС Армении из тяжелой артиллерии пяти домам в селе Гараюсифли Бардинского района нанесен значительный ущерб. К месту происшествия привлечены соответствующие силы министерства. В результате армянского террора скончались четыре, ранены 13 человек.

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются

Отметим, что МЧС работает в усиленном режиме. В связи с чрезвычайными ситуациями министерство просит звонить на номер горячей линии "112".

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)