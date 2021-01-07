Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту суицида военнослужащего
БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело по факту суицида раненого военнослужащего Вусала Мусаева, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
Мусаев проходил лечение в психиатрическом отделении Главного клинического госпиталя Вооруженных сил.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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