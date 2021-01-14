На территории Гирканского национального парка вспыхнул пожар

БАКУ /Trend/ - Сегодня вечером в лесничестве Шиндан, расположенном в Астаринском районе Гирканского национального парка, вспыхнул пожар.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, к месту происшествия были привлечены сотрудники национального парка, других местных структур министерства экологии и природных ресурсов, а также Региональной государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям.

В связи с тем, что пожар произошел в высокогорной местности, возникли трудности с доставкой техники в этот район. Тушение пожара в основном проводится вручную. В настоящее время продолжают приниматься меры по тушению пожара.

(Редактор: Наталья Кочнева)