К тушению пожара в гирканских лесах привлечен самолет МЧС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Продолжается пожар в Гирканском национальном парке на территории Астаринского района. Его тушение в лесной зоне со сложным, высокогорным рельефом затруднено из-за усилившегося ветра, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МЧС.

К работам по тушению пожара и локализации огня привлечены дополнительные силы МЧС.

В настоящее время на месте работают силы Южного регионального центра, Государственной службы противопожарной охраны, войск гражданской обороны, Службы спасения особого риска, а также сотрудники местных учреждений министерства экологии и природных ресурсов.

С сегодняшнего утра к тушению пожара привлечен самолет-амфибия «Бе-200ЧС» авиаотряда МЧС.

(Текст: Кямаля Сеидова)