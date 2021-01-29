В Бадамдаре все еще ожидаются локальные случаи оползня – МЧС (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, 28 января 2021 года в 21:05 на горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация об оползне на автодороге в районе жилого массива "20-й участок" Сабаильского района Баку.

Как сообщили в пятницу Тrend в МЧС, на место происшествия были немедленно привлечены представители профильных ведомств министерства, а также спасатели, приняты необходимые меры безопасности и проинформированы соответствующие государственные органы.

Для ознакомления с ситуацией на месте происшествия побывали заместитель министра Рагим Латифов и соответствующие должностные лица министерства, в том числе специалисты.

Предполагается, что причиной оползня стало произошедшее вчера в Каспийском море достаточно сильное землетрясение. На определенном расстоянии от зоны оползня на основе проекта, разработанного совместно с японскими специалистами, пробурены три дренажные скважины глубиной 30 метров и диаметром 3,5 метра, построены террасы с подпорными стенами. В результате на территории, где были завершены работы, оползней не было. Вчерашний оползень произошел в месте, где предусматривается продолжить реализацию проекта.

В министерстве добавили, что локальные оползни все еще ожидаются, так как проект еще не завершен и территория не стабилизировалась. Ситуация находится под полным контролем.