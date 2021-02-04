В Баку на неиспользуемой нефтяной скважине произошел пожар (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре, который возник на территории Гарадагского района Баку на нефтяной скважине, эксплуатация которой была прекращена.

Как сообщили в четверг Trend в Министерстве по Чрезвычайным Ситуациям Азербайджанской Республики, к месту происшествия немедленно были привлечены соответствующие силы Госслужбы пожарной охраны.

Благодаря оперативным мерам с применением пенообразующего вещества пожар был в короткие сроки потушен, были пресечены серьезные последствия.

В настоящее время на данной территории профильные ведомства принимают соответствующие меры безопасности.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)