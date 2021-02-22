Рядом с кругом "20 Января" в Баку произошел пожар

БАКУ / Trend/ - На "горячую линию - 112" Министерства по Чрезвычайным Ситуациям Азербайджанской Республики (МЧС) поступила информация о пожаре на территории, расположенной неподалеку от круга "20 Января" в Ясамальском районе Баку, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МЧС.

Пожарно-спасательные подразделения Госслужбы противопожарной защиты МЧС привлечены на место пожара.

По предварительной информации, в подвале здания горят деревянные отходы. На месте происшествия продолжаются работы по тушению, для локализации огня предпринимаются срочные и неотложные меры.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)