Рядом с кругом "20 Января" в Баку произошел пожар
БАКУ / Trend/ - На "горячую линию - 112" Министерства по Чрезвычайным Ситуациям Азербайджанской Республики (МЧС) поступила информация о пожаре на территории, расположенной неподалеку от круга "20 Января" в Ясамальском районе Баку, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МЧС.
Пожарно-спасательные подразделения Госслужбы противопожарной защиты МЧС привлечены на место пожара.
По предварительной информации, в подвале здания горят деревянные отходы. На месте происшествия продолжаются работы по тушению, для локализации огня предпринимаются срочные и неотложные меры.
Дополнительная информация будет предоставлена позднее.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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