В Ходжавендском районе обнаружены брошенные армянами оружие и боеприпасы
БАКУ /Trend/ - Сотрудники полиции продолжают принимать профилактические меры по обнаружению боеприпасов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы МВД.
На местности Учтепе в Ходжавендском районе сотрудники Лачинского РОП обнаружили на территории бывших военных позиций врага пять пулеметов, два гранатомета, миномет, ружье, три ручные гранаты, 29 автоматных магазинов, семь снарядов разного калибра, 4 500 патронов и другие боеприпасы.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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