В Агдаме на мине подорвалось гражданское лицо

БАКУ Trend/ - 17 апреля примерно в 20 часов на территории под названием Эрги дюзю в Агдамском районе пасший овец Ариф Гулиев подорвался на мине, передает Trend.

А.Гулиев госпитализирован в Агджабединскую районную больницу, ему ампутировали левую ногу. Он находится под врачебным контролем.