БАКУ /Trend/ - В Гекчайском районе Азербайджана выявлены незаконные действия должностных лиц отдельных госструктур, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных в связи с незаконными действиями председателя муниципалитета села Гарабаггал Гекчайского района Рамина Джаваншир оглу Набиева, представителя районной ИВ в этом селе Гурбана Агарагим оглу Керимова и консультанта 8-го регионального управления экологии и природных ресурсов минэкологии и природных ресурсов Мубариза Гусейн оглу Гаджиева в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Указанные лица задержаны в результате оперативных мероприятий 17 апреля 2021 года за требование взятки в размере девяти тысяч манатов за выдачу разрешения на незаконную перевозку верхнего плодородного слоя почвы горной территории, находящейся в собственности муниципалитета.

На основании собранных доказательств Набиеву, Керимову и Гаджиеву предъявлены обвинения по статьям 311.3.1 и 311.3.3 УК Азербайджана. Решением суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные мероприятия продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)