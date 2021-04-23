Задержан завотделением Центральной больницы Сабирабадского района

БАКУ /Trend/ - За получение взятки задержан врач Центральной больницы Сабирабадского района.

Как сообщили в пятницу Trend в Сабирабадской районной прокуратуре, в надзорное ведомство поступило обращение от жителя села Суговушан о том, что врач центральной районной больницы по имени Фазиль получил 1 000 долларов США за госпитализацию в медучреждение от его родственника, который заразился COVID-19 и нуждался в стационарном лечении.

В ходе проведенного расследования было установлено, что заведующий инфекционным отделением Центральной больницы Сабирабадского района, координатор по обследованию и лечению больных коронавирусом Фазиль Магеррам оглу Алиев получил в качестве взятки от родственника больного коронавирусом за его госпитализацию и лечение 1 000 долларов США. Затем пациент скончался в этой больнице.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 311.3.2 (получение взятки) УК, Фазиль Алиев 23 апреля привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)