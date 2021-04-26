В Азербайджане разоблачены противоправные действия должностных лиц еще одной больницы

Происшествия 26 апреля 2021 13:01 (UTC+04:00)
В Азербайджане разоблачены противоправные действия должностных лиц еще одной больницы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разоблачены противоправные действия должностных лиц объединенной городской больницы №18.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Новость обновляется
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Последние 24 часа Анара Мамедханова. Впервые друг Пярвиз Мамедов рассказывает... (ВИДЕО, ФОТО)
Последние 24 часа Анара Мамедханова. Впервые друг Пярвиз Мамедов рассказывает... (ВИДЕО, ФОТО)
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО)
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО)
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО)
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Узбекистан нацелен на тесное сотрудничество с Азербайджаном в сфере коммуникаций - глава Агентства Бизнес 13:13
США должны исправить свою ошибку - Хулуси Акар Политика 13:13
Обеспокоенность в связи с происходящим в Лос-Анджелесе будет доведена до сведения посольства США в Баку - МИД Азербайджана Политика 13:05
В Азербайджане планируется запуск платформы онлайн-продаж продукции МСБ ИКТ 13:02
В Азербайджане разоблачены противоправные действия должностных лиц еще одной больницы Происшествия 13:01
Азербайджанский актер в пустыне боролся за жизнь, и признан лучшим почти 15 странами (ФОТО) Культура 12:56
АЖД реорганизует подведомственное ООО Транспорт 12:54
В Баку состоялся шахматный матч дружбы Россия - Азербайджан (ФОТО) Спорт 12:50
Объем проблемных кредитов в Азербайджане сократился на треть Финансы 12:47
Вырос объем перевозок грузов по сообщению «Китай – Европа» транзитом через Казахстан Транспорт 12:44
Из США в освобождённый Карабах - гордость и воля к победе (ВИДЕО, ФОТО) Культура 12:38
Глава МИД Литвы прибывает с визитом в Тбилиси Грузия 12:37
Бывший генсек ОИС резко осудил заявление Байдена о событиях 1915 г. Политика 12:35
Госкомпания из ОАЭ покупает долю Ицхака Тшувы в месторождении "Тамар" Израиль 12:32
В России выявили 8 803 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 12:30
США импортировали из Турции автомобили на сумму свыше $300 млн Турция 12:24
Признание президентом США вымышленного «геноцида армян» - большая политическая ошибка – азербайджанский депутат Политика 12:22
Президент Ильхам Алиев выступил на 77-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ВИДЕО) Политика 12:10
Для обеспечения мира в регионе Армения должна отойти от влияния армянской диаспоры - Фахреттин Алтун Политика 12:09
Азербайджан участвует в подготовке правовой базы для применения искусственного интеллекта ИКТ 12:01
В Азербайджане на основе облачной инфраструктуры запущено приложение для предотвращения утечки воды ИКТ 11:59
В Азербайджане ОАО «Агросервис» подписало крупный контракт с компанией AZLAHİYЕ İNSAAT Бизнес 11:43
Народный артист Ариф Гулиев госпитализирован в связи с коронавирусом Социум 11:40
Село Поладлы Агдамского района (ВИДЕО) Политика 11:37
ЦБ Азербайджана выдал лицензию на деятельность еще одной инвесткомпании Финансы 11:35
В Турции сократилось число зарегистрированных грузинских компаний Турция 11:35
В Азербайджане началась "Неделя иммунизации" Общество 11:33
НПО Азербайджана решительно осудили ошибочную позицию президента США по вопросу вымышленного «геноцида армян» Политика 11:30
Азербайджан заключил контракты на поставку томатов в Беларусь и Украину Бизнес 11:22
Почти сто человек задержали на юге Италии по подозрению в связях с мафией Европа 11:21
Новшества в UNEC: ВУДД, Minor, Track, профессор UNEC Общество 11:15
В Азербайджане завершился онлайн-опрос по возвращению вынужденных переселенцев в Карабах Политика 11:12
Uzbekistan Airways увеличивает частоту полетов в Корею Узбекистан 11:09
Казахстан и Кыргызстан согласовали режимы работ водохранилищ Казахстан 11:07
В Японии обсуждены перспективы сотрудничества с Узбекистаном в области металлургии Узбекистан 11:07
В Турции не исключают закрытия военной базы Инджирлик Турция 11:07
Узбекистан и Таджикистан обсудили строительство нового железнодорожного участка Узбекистан 11:00
Турецкий муниципалитет объявил тендер на ремонт дорог Турция 10:57
Завершено строительство 24-километрового участка новой дороги из Губы в Хыналыг Общество 10:55
Я унаследовал дом и землю… Консультации специалистов 10:52
Стоимость азербайджанской нефти за минувшую неделю (ОБЗОР) Финансы 10:50
Афганские предприниматели закупили различную продукцию на бирже Туркменистана Бизнес 10:44
В Азербайджане улучшены жилищные условия еще 144 семей шехидов и участников войны Общество 10:40
Российская компания планирует значительно нарастить поставки риса в Азербайджан Бизнес 10:37
Назван объем отгрузки нефти с АЧГ через терминал Джейхан Энергетика 10:19
МИД Азербайджана призвал международные организации мобилизовать усилия для закрытия Мецаморской АЭС Политика 10:16
Армяне провели в Лос-Анджелесе акцию, призывающую к насилию на этнической почве против азербайджанцев Политика 10:14
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 10:11
В Италии впервые с ноября снимают карантинные ограничения Европа 10:10
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 35-й годовщиной со дня трагедии на Чернобыльской АЭС Политика 10:08
Азербайджан планирует возобновить прямое авиасообщение с Пакистаном - посол Транспорт 09:57
Евро и рубль подорожали к манату Финансы 09:50
Новое высокотехнологичное предприятие в Грузии отправит продукцию на экспорт Грузия 09:48
Тегеран выразил желание стать региональным хабом по производству "Спутника V" Общество 09:43
Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный Раулю Кастро - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО) Другие страны 09:37
Нефть дешевеет на сомнениях в восстановлении спроса на неё Энергетика 09:33
В I квартале 2021 г. Грузия сократила импорт мебели и древесины из Турции Турция 09:07
Узбекистан почти на треть увеличил импорт автомобилей из Турции Турция 09:05
Нидерланды ввели запрет на пассажирские авиарейсы из Индии Европа 08:51
На Пекин надвигается четвертая в 2021 году пылевая буря Другие страны 08:33
Азербайджан сотрудничает с ведущими странами мира в области развития робототехники - минсвязи ИКТ 08:17
Иран возобновит выполнение обязательств по СВПД после отмены санкций - замглавы МИД Ирана Иран 07:57
2 716 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки Казахстан 07:45
Объявлены лауреаты Оскар - 2021 Культура 07:18
ЕС может разрешить въезд привитым от COVID-19 туристам из США Европа 06:57
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Перу Другие страны 06:35
Радикалы из сектора Газа запустили несколько ракет в сторону Израиля Арабские страны 06:16
ЕС окажет поддержку Индии в свете ситуации с COVID-19 Европа 06:05
Cathay Pacific из-за пандемии планирует отложить заказ на поставки Boeing 777X Бизнес 05:46
Формат церемонии вручения премии "Оскар" изменили из-за карантинных мер США 05:18
Прототип первого доллара США продан на аукционе за $840 тысяч США 04:55
Жителя Майорки арестовали за заражение 22 человек коронавирусом Европа 04:29
Венгрия признала "Спутник V" самой безопасной вакциной Европа 04:02
В Индии прирост заразившихся COVID-19 бьет рекорд четвертый день подряд Другие страны 03:37
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Тихом океане В мире 03:11
"Лилль" обыграл "Лион" и сохранил лидерство в чемпионате Франции Спорт 02:45
Британия направила в Индию партию медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом Европа 02:16
Вертолет Ingenuity во время третьего полета на Марсе пролетел порядка 50 м В мире 01:53
"Аталанта" разгромила "Болонью" в чемпионате Италии Спорт 01:32
В Афганистане не менее 12 человек погибли при авиаударе и минометном обстреле Другие страны 01:15
Небо Грузии будет открыто для перевозчиков вакцины от коронавируса до 20 июля Грузия 01:08
В армии Израиля сообщили, что радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету Арабские страны 00:54
В мире за сутки выявили более 830 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 00:35
Глава МИД Ирана встретился с катарским коллегой в Дохе Политика 00:13
Исполняется 113 лет со дня рождения выдающегося писателя и ученого-литературоведа Мир Джалала Пашаева Общество 00:01
Грузия и Болгария обсудили сотрудничество в сфере морского судоходства Транспорт 00:01
Первая партия казахстанской вакцины QAZVAC отгружена в регионы - минздрав РК Казахстан 25 апреля 23:53
В Нигерии убиты девять силовиков Другие страны 25 апреля 23:41
США срочно предоставят Индии средства для борьбы с COVID-19 Другие страны 25 апреля 23:22
У президентского дворца в столице Сомали слышна интенсивная стрельба Другие страны 25 апреля 23:07
Турция всегда готова обсудить правду о событиях 1915 года Турция 25 апреля 22:46
Франция направит в Индию партию кислородного оборудования для борьбы с пандемией Другие страны 25 апреля 22:18
Заявление президента США о событиях 1915 г. - серьезный удар по миру и стабильности в регионе - азербайджанский депутат Политика 25 апреля 21:53
Финал Кубка английской лиги: "Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм" Спорт 25 апреля 21:38
В Иране за сутки от коронавируса скончались более 400 человек Иран 25 апреля 21:32
Чемпионат Франции по футболу: "Монако" победил "Анже" Спорт 25 апреля 21:31
Раскрыты подробности пожара в больнице Багдада (Обновлено) Арабские страны 25 апреля 21:17
В ДТП с микроавтобусом в Джорджии погибли шесть человек США 25 апреля 20:58
878 067 человек провакцинировано в Казахстане Казахстан 25 апреля 20:31
Производство стали в Иране выросло на 11 % Иран 25 апреля 20:23
Все новости