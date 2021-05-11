Житель Гекчая арестован за убийство племянницы
БАКУ /Trend/ - 9 мая около семи часов в прокуратуру Гекчайского района поступила информация о том, что в селе Быгыр человек скончался от отравления угарным газом.
Об этом Trend сообщили в районной прокуратуре.
Следствию удалось установить, что житель района Вугар Бадалов задушил во сне гостившую в его доме племянницу Фатму Мамедову подушкой на почве ревности.
По факту в Гекчайской районной прокуратуре возбуждено уголовное, дело по статье 120.1 УК АР (умышленное убийство). Вугар Бадалов был задержан и помещен под арест решением суда.
В настоящее время ведется следствие.
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