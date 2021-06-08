В Ходжавенде обнаружены боеприпасы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники полиции продолжают проводить мероприятия с целью обнаружения боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы МВД.

В ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжавендского РОП на освобожденных территориях, были обнаружены брошенные на боевых позициях один зенитно-ракетный комплекс «Игла», 15 ракет и 97 минометных снарядов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)