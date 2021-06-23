В Иране перевернулся автобус с журналистами, есть погибшие и раненые (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - На магистрали Негеде в иранской провинции Западный Азербайджан перевернулся автобус, в результате погибли двое и ранен 21 журналист.

Об этом сообщил представитель Организации скорой помощи Ирана Муджтаба Халеди, сообщает в среду Trend.

По его словам, состояние некоторых раненых тяжелое.

Халеди добавил, что на место ДТП прибыли десять карет скорой помощи, и раненые госпитализированы.

Отметим, что журналисты были командированы в регион для освещения состояния озера Урмия.

Погибшие были сотрудниками информационных агентств İRNA и İSNA.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)