В Иране перевернулся автобус с журналистами, есть погибшие и раненые (ФОТО)
БАКУ / Trend/ - На магистрали Негеде в иранской провинции Западный Азербайджан перевернулся автобус, в результате погибли двое и ранен 21 журналист.
Об этом сообщил представитель Организации скорой помощи Ирана Муджтаба Халеди, сообщает в среду Trend.
По его словам, состояние некоторых раненых тяжелое.
Халеди добавил, что на место ДТП прибыли десять карет скорой помощи, и раненые госпитализированы.
Отметим, что журналисты были командированы в регион для освещения состояния озера Урмия.
Погибшие были сотрудниками информационных агентств İRNA и İSNA.
(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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