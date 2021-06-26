На западе Азербайджана произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В 01:58 26 июня в Агстафинском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,0. Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Эпицентр подземных толчков находился в 28 километрах к северо-востоку от сейсмостанции "Газах".

Очаг землетрясения залегал на глубине четырех километров.

Подземные толчки не ощущались.

Город Агстафа расположен на западе Азербайджана в 450 километрах от Баку.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)