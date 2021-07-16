Начался суд над генералом Ровшаном Акберовым

БАКУ /Trend/ - В Бакинском военном суде началось предварительное слушание уголовного дела в отношении бывшего командира корпуса генерала Ровшана Акберова.

Как сообщает в четверг Trend, в ходе судебного процесса под председательством судьи Габиба Гасанова уточнены анкетные данные подсудимого.

Отметим, что ранее в ходе предварительного следствия было установлено, что Ровшан Акберов в ночь с 31 мая на 1 июня 2001 года во время конфликта с Эльчином Алиевым рядом с кафе «Сикора» (г. Киев, ул. Дегтярева, 7) примерно в 2-3 часа ночи умышленно нанес ему удар в сердце колюще-режущим предметом, вследствие чего последний скончался.

Ровшану Акберову было предъявлено обвинение по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана, и решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)