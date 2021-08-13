На юге Азербайджана произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - 13 августа, в 16:28 по местному времени, в 15 километрах к северу от Саатлинской сейсмологической станции на территории Имишлинского района Азербайджана произошло землетрясение.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, магнитуда подземных толчков составила 3,1, а их очаг залегал на глубине 52 километров.
Землетрясение не ощущалось.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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