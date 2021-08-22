Пожар в горной местности в Лерикском районе потушен
БАКУ /Trend/ - Пожар, который возник 21 августа в горной местности со сложным рельефом у села Хафтону Лерикского района, был потушен.
Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, во время пожара на площади 1 га сгорела сухая трава, кустарники и засохшие пни.
Пожар был потушен подразделениями Государственной противопожарной службы МЧС, сотрудниками Службы спасения особого риска и Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов.
Отметим, что из-за гористой местности со сложным рельефом в основном использовался ручной труд.
Прилегающие территории были защищены от огня.
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