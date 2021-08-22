Пожар в горной местности в Лерикском районе потушен

БАКУ /Trend/ - Пожар, который возник 21 августа в горной местности со сложным рельефом у села Хафтону Лерикского района, был потушен.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, во время пожара на площади 1 га сгорела сухая трава, кустарники и засохшие пни.

Пожар был потушен подразделениями Государственной противопожарной службы МЧС, сотрудниками Службы спасения особого риска и Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов.

Отметим, что из-за гористой местности со сложным рельефом в основном использовался ручной труд.

Прилегающие территории были защищены от огня.