Пожар в Лерике локализован - МЧС Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Пожар, начавшийся в труднопроходимой горной местности вблизи села Сору Лерикского района, локализован в результате срочных и неотложных мер МЧС Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

В настоящее время продолжается операция по полному тушению пожара.

Отметим, что операция по тушению осуществляют Госслужба противопожарной охраны МЧС, войска гражданской обороны, силы Службы спасения особого риска и Южного регионального центра, один вертолет авиаотряда МЧС, а также сотрудники Центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов, а также группа жителей.

(Перевод: Кямаля Сеидова)