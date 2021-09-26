Некоторые места в Баку затопило из-за дождя
БАКУ /Trend/ - С ночи 26 сентября 2021 года на горячую линию «112» МЧС Азербайджана начали поступать обращения от жителей Баку по поводу ликвидации последствий дождя.
Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС, в связи с поступившими обращениями министерство прежде всего оценило условия работы. Было установлено, что в результате проливного дождя затопило несколько частных домов и приусадебных участков в разных частях Баку.
Для ликвидации последствий дождя к выполнению мероприятий по откачке воды и другим неотложным действиям были привлечены персонал и техника соответствующих структур МЧС.
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