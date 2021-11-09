Азербайджанский военнослужащий погиб в Турции в результате несчастного случая - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский военнослужащий, капитан Гулиев Рафиг Джарулла оглу, участвовавший в курсе коммандос в Турции, погиб по окончании занятий в результате несчастного случая.

Об этом Trend сообщили во вторник в ответ на запрос Trend.

"Гулиев, который по неосторожности упал с многоэтажной автопарковки, был немедленно эвакуирован в больницу, но, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. Министерство обороны выражает глубокие соболезнования родным погибшего военнослужащего", - сказали в ведомстве.

(Перевод: Нубар Кулузаде)