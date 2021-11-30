На Каспии произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - Сегодня в 13:21 на Каспии произошло землетрясение силой 3,8 балла.
Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Очаг землетрясения находился на глубине 62 километров.
(Перевод: Кямаля Сеидова)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Госкомтаможни Азербайджана прокомментировали сообщения о снижении лимита в 300$ на заказы из-за рубежа
Alliance Logistics о потенциале Зангезурского коридора в сфере увеличения транзита грузов через Азербайджан
ЕС считает чрезвычайно важным сотрудничество с такими партнерами, как Азербайджан - глава представительства (ФОТО)
Состоялась премьера фильма о Мир Надире Зейналове: Один день из жизни… за несколько месяцев до кончины... (ФОТО)
Государственное агентство по профессиональному образованию и компания Azerconnect подписали меморандум о взаимопонимании