БАКУ /Trend/ - Сегодня в 13:21 на Каспии произошло землетрясение силой 3,8 балла.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Очаг землетрясения находился на глубине 62 километров.

(Перевод: Кямаля Сеидова)